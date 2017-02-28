蔡英文、林義雄出席228追思禮拜 場外4民眾抗議
〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是228事件滿70週年、林宅滅門血案37年，總統蔡英文、慈林基金會創辦人林義雄、文化部長鄭麗君今天上午出席義光教會追思禮拜。民眾何守為等4人則在義光教會前舉牌抗議，何守為受訪表示，「你不覺得這是台灣最爛的本土劇嗎？演了幾十年了還演不完，每年都要來一套，剛過完年欸，每年都要這樣搞得烏煙瘴氣的。」
「228事件暨林家祖孫受難追思紀念會」每年2月28日在義光教會舉辦，1980年2月28日約中午時，林義雄的母親林游阿妹、長女林奐均、雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在自宅（現為義光教會）遭人砍殺，只有林奐均存活。後在多位台灣基督長老教會牧長兄姊關心，及英、加、德、日、美等國教會奉獻下，1982年4月11日復活節，在林家血宅成立了義光教會。
蔡英文每年228上午都會到義光教會參加追思禮拜，她今天簡單向媒體致意後就進入會場。蔡英文今年第一次以總統身分出席追思禮拜，現場警力維安也升級，每個路口都有安全人員戒備，追思會場面肅穆，去年立法院長蘇嘉全、時代力量黨主席黃國昌都有出席。
「我們是自己動員的。」何守為與其他同行舉「何解共生」、「放下仇恨和解共生」牌，大喊不要消費228。
被問到認為是誰在消費228時？他說，「你們認為呢？」他說，滿同情林義雄的，林義雄不是什麼壞人，林的家屬莫名其妙可能因為白色恐怖或什麼原因（遇害），這都是猜測，因為沒抓到兇手，所以這次他們採取比較平和的抗議，不想搗亂林義雄的追思會，但下午在228公園就不一樣了。
何守為也預告下午將前往228公園抗議，「下午在228公園不是有什麼中樞紀念會嗎？我們當然要如影隨形啊！」他也大喊「蔡英文下台！」
何守為之前曾在臉書放上激進份子破壞台灣民政府總部的影片。何守為今天也在臉書上PO抗議照片表示，「開工啦」。
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