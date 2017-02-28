台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
2017-02-28 10:16
〔即時新聞／綜合報導〕228是個血淚歷史的日子，蔣介石銅像爭議普遍存在，但是移走蔣介石銅像一定要爆發血淚衝突嗎？現任商研院董事長的前台南市長許添財，就回憶他當年移走台南公園一座蔣介石銅像「皆大歡喜」的故事。
這段故事被po在國安諮詢委員童振源臉書上。
童振源在臉書上提到，他春節前拜訪商研院許添財董事長，許添財跟他講述了擔任台南市長時移走蔣公銅像的故事，「台南市民沒有衝突、皆大歡喜」；指許添財打算移走台南公園裡的一座蔣介石銅像，「私下找來大林新村自治幹部，建議把蔣公銅像移到該村，市府也設好基座，讓蔣公銅像在此安身立命，結果市府出錢運費，雙方同意將銅像移到大林新村」，雙方都高興，且「從此台南公園沒有政治圖騰」。
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