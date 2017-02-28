損壞、隱匿228史料 將研擬立法處5年以下徒刑
2017-02-28 10:59
有媒體報導指出，近來行政、立法部門正研議「政治檔案法」草案罰則，規定若有人毀壞228相關史料，將可處5年以下有期徒刑。（資料照，記者洪瑞琴攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國內歷史學者多認為，在進行228加害者相關研究、調閱檔案時，檔案管理者屢以「個資法」為由，導致無法接觸到資料。有媒體報導指出，近來行政、立法部門正研議「政治檔案法」草案罰則，規定若有人毀壞228相關史料，將可處5年以下有期徒刑。
據《上報》報導，近來行政、立法部門正研議「政治檔案法」草案，草案中可能訂定罰則，規定被調查者若規避、拒絕或妨礙調查，可罰鍰3萬元到30萬元，且得連續處罰。若毀棄、損壞或隱匿政府各級機關、政黨、附隨組織及228事件紀念基金會所存之政治檔案，或令不堪用者，可處5年以下有期徒刑。
報導也提到，民進黨團書記長李俊俋表示，黨團與行政部門在思考，配合「促進轉型正義條例」草案，再訂「政治檔案法」，以補足現行「檔案法」只約束行政機關的漏洞。
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