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蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安

2017-02-28  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件今天屆滿七十週年，文化部日前宣布推動中正紀念堂轉型，引起外界熱議；蔣家後代蔣友柏曾向媒體表示，「建立中正紀念堂原本就是錯」的言論再度受到鄉民討論，除了大讚蔣，也酸說「一個祖宗各自表述」。

每當二二八到來時，中正紀念堂存廢議題總會掀起討論，蔣中正的曾孫蔣友柏曾對建立中正紀念堂一事表達看法，不僅認同「某種程度去蔣」，也認為蔣中正過世後，國民黨立刻替他建立紀念堂的做法是不對的，「若一個人死後多年，人們覺得他是偉人、替他建紀念堂，那沒問題」。

蔣友柏強調，紀念堂的蔣介石銅像，是繼列寧，史達林，毛澤東後，全球第四大雕像，這是不對的。

蔣友柏曾經的言論，再度被鄉民起底討論，鄉民諷刺說，「跟你堂弟蔣萬安唱反調？」「萬安被打臉哈哈」、「屌打萬安」；還有鄉民表示，「後代都說話了 大家可以回家了」、「雖是舊聞 但他講話在家族內一直不正確」、「懂得反省給推」。

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  • 蔣家後代蔣友柏曾向媒體表示，「建立中正紀念堂原本就是錯」。（資料照，記者潘少棠攝）

    蔣家後代蔣友柏曾向媒體表示，「建立中正紀念堂原本就是錯」。（資料照，記者潘少棠攝）

  • 對於曾祖父「被下架」一事，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安認為，目前政府的作法不是很客觀還原歷史，他期盼能同時呈現蔣中正的功與過。（資料照，記者林敬倫攝）

    對於曾祖父「被下架」一事，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安認為，目前政府的作法不是很客觀還原歷史，他期盼能同時呈現蔣中正的功與過。（資料照，記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 中正紀念堂 二二八事件 蔣中正 蔣友柏 蔣萬安
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