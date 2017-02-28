中正堂轉型總統事先知 府籲正面看待學生拆銅像

2017-02-28 09:48

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿70週年，文化部日前宣布推動中正紀念堂轉型，停賣蔣介石紀念商品，總統府發言人黃重諺今天上午表示，有關文化部宣布中正紀念堂轉型，總統蔡英文事先知情，至於文化部宣布中正紀念堂今天閉館，這並不是臨時決定，而是本來就有的規劃。

對於今天凌晨，新北市輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具，試圖拆除蔣介石銅像，與警方爆發推擠衝突，最後遭警方帶回偵訊，黃重諺則呼籲校方正面看待學生這項舉動，他說，「校方應該是用正面角度看待，我覺得會更好」。

黃重諺今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，做了以上表示。

有關蔡英文表明要對228事件查真相、對加害者究責，黃重諺說，加害者是指共同的加害者，未來並思考人民的權益損傷，有無可能回復，例如東歐國家的做法是當事人獲道歉。

對於中正紀念堂今天閉館，黃重諺說，在法制調整前，畢竟會碰到228，當這個國家，還在紀念、歌頌某個單一政治人物，特別是轉型正義過程有些事情要被釐清前，先將中正紀念堂閉館，代表這個國家一定程度的反省。