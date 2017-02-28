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向國民黨追討史料 總統今擬宣布修《政治檔案法》

政府擬修改《政治檔案法》，向國民黨追討史料。圖為2013年時任國民黨主席的馬英九主持黨史館喬遷典禮。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-28  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕今天就是二二八事件70週年，有媒體指出，總統蔡英文將在今天宣布推動《政治檔案法》的修法，要強制國民黨公開威權時代的歷史檔案。不過另有學者認為，這部分的修法應該定在《促進轉型正義條例》之下，比較沒有侵權疑慮。

根據《上報》報導，為了貫徹轉型正義，行政院前幾天臨時決定，將《促進轉型正義條例》、《政治檔案法》、《政黨法》三大草案，追加進本會期的優先法案中，與年金改革、都更條例、前瞻性基礎建設、兩岸監督條例一起進入立法程序。

報導指出，由於有多名台灣史學家認為，二二八事件及白色恐怖，發生在「黨國不分」的年代，許多關鍵性的檔案文件可能藏在「國民黨史館」而沒有見光。國史館館長吳密察直言，國民黨史館內有什麼資料，外人無法得知，但合理推斷應存有當年黨務組織，循黨的管道向政府高層呈報台灣情況的電文，甚至可能影響了蔣介石的決策，這些必須要公開以做釐清。

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