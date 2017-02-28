美中新接觸 川普白宮首見中國楊潔箎
2017-02-28 09:37
【駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導】美國白宮發言人史派瑟在例行記者會上證實，中國國務委員楊潔篪今天與川普新任命的國安顧問麥馬斯特，以及川普女婿，目前擔任白宮資深顧問的庫許納，就關乎雙方共同利益的國安議題進行討論，楊潔篪並在會後向美國總統川普打招呼。楊潔篪二十八日上午將到國務院拜會國務卿提勒森。
中國外交部二十七日宣布，楊潔篪應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國；訪問期間，楊潔篪將就中美關係及共同關心的問題與美方高級官員交換意見。
這是川普上任以後首次有中國的高層官員訪問華府。提勒森日前出席G20會議時曾與中國外長王毅在波昂會談。提勒森二十一日也曾與楊潔箎通過電話，國務院當時表示，兩人討論的議題包括北韓、經貿、反恐方面可能的合作、執法與跨國犯罪。
史派瑟說，楊潔篪與中國駐美大使崔天凱一行六人造訪白宮，楊離開前有機會向川普打招呼。這次是開始對話的機會。有記者在會中質疑，有選民因為相信川普說中國佔了美國便宜，所以投票給他。川普選後跟台灣總統通了電話，並受到稱讚，而後他告訴福斯新聞網，不知為何美國需受「一中政策」約束，除非美中就貿易等達成交易；然後川普重申「一中政策」，「他這麼做，獲得中國大陸什麼回報？」
史派瑟說，川普與中國國家主席習近平通了電話，但無法透露詳情，不過這是習近平的要求，在一番討論後，川普重申了「一中政策」；史派瑟表示，「總統不想談論他的談判策略」。
這名記者追問，美國獲得了什麼？史派瑟僅回答，「總統總是得到些東西。」
對於川普提名的美國駐中國大使布蘭斯塔德能否順利獲得參院支持，史派瑟表示，相信他會獲得兩黨廣大支持；史派瑟指出，布蘭斯塔德了解中國大陸經濟與官員，相信他能代表美國做好工作。
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