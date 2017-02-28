| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

美中新接觸 川普白宮首見中國楊潔箎

2017-02-28  09:37

【駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導】美國白宮發言人史派瑟在例行記者會上證實，中國國務委員楊潔篪今天與川普新任命的國安顧問麥馬斯特，以及川普女婿，目前擔任白宮資深顧問的庫許納，就關乎雙方共同利益的國安議題進行討論，楊潔篪並在會後向美國總統川普打招呼。楊潔篪二十八日上午將到國務院拜會國務卿提勒森。

中國外交部二十七日宣布，楊潔篪應美國政府邀請，於27日至28日訪問美國；訪問期間，楊潔篪將就中美關係及共同關心的問題與美方高級官員交換意見。

這是川普上任以後首次有中國的高層官員訪問華府。提勒森日前出席G20會議時曾與中國外長王毅在波昂會談。提勒森二十一日也曾與楊潔箎通過電話，國務院當時表示，兩人討論的議題包括北韓、經貿、反恐方面可能的合作、執法與跨國犯罪。

史派瑟說，楊潔篪與中國駐美大使崔天凱一行六人造訪白宮，楊離開前有機會向川普打招呼。這次是開始對話的機會。有記者在會中質疑，有選民因為相信川普說中國佔了美國便宜，所以投票給他。川普選後跟台灣總統通了電話，並受到稱讚，而後他告訴福斯新聞網，不知為何美國需受「一中政策」約束，除非美中就貿易等達成交易；然後川普重申「一中政策」，「他這麼做，獲得中國大陸什麼回報？」

史派瑟說，川普與中國國家主席習近平通了電話，但無法透露詳情，不過這是習近平的要求，在一番討論後，川普重申了「一中政策」；史派瑟表示，「總統不想談論他的談判策略」。

這名記者追問，美國獲得了什麼？史派瑟僅回答，「總統總是得到些東西。」

對於川普提名的美國駐中國大使布蘭斯塔德能否順利獲得參院支持，史派瑟表示，相信他會獲得兩黨廣大支持；史派瑟指出，布蘭斯塔德了解中國大陸經濟與官員，相信他能代表美國做好工作。

廣告
  • 美國總統川普（圖）在白宮首見中國政委楊潔篪。（法新社）

    美國總統川普（圖）在白宮首見中國政委楊潔篪。（法新社）

  • 美國總統川普在白宮首見中國國務委員楊潔篪（圖）（資料照，美聯社）。

    美國總統川普在白宮首見中國國務委員楊潔篪（圖）（資料照，美聯社）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 提勒森 楊潔篪 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：美中新接觸 川普白宮首見中國楊潔箎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.