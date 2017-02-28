起底時力美女發言人... 原來是他讓她從政

林穎孟外型亮眼。（圖取自林穎孟臉書）

2017-02-28 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕國會助理林穎孟3月開始將擔任時代力量發言人，由於她外型亮眼，讓網友注意到她，原來她以前只是個平凡熱愛打電動的上班族，直到318學運認識了吳崢，她才加入了時代力量，後來更擔任立委林昶佐的助理。

綜合媒體報導，林穎孟平常喜歡打電動，曾在遊戲公司從事開發APP的工作，原本只是個平凡的上班族，她也沒想到會進入政治圈。

林穎孟在318學運時認識了吳崢，才讓她加入了時代力量，日前在網路上「同性婚姻」是熱門議題，加上她在辦公室也負責這一塊，有次林昶佐問她要不要試看看用臉書直播談想法，她想說試看看，沒想到反應不錯，現在變成每週固定直播。

林穎孟曾透露，她的政治立場與家人不太一樣，還因此曾被爸爸說是怪咖，質疑她的想法偏激，但她始終覺得，該做的事情就要去做。林穎孟也坦言接下發言人很緊張，但她認為這也是對她的一種肯定。