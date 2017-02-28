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新力量青年營落幕 學員看到賴清德這一面...

2017-02-28  08:38

〔記者王俊忠／台南報導〕立委林俊憲於25日起一連三天在台南走馬瀨農場舉行新力量青年政治營，他在臉書分享青年營結業心得表示，學員們這3天的創意發想，碰撞、激盪出燦爛火花，營隊精神領袖賴清德也為學員帶來精彩心得分享，尤其是看到賴清德剛強外表下柔軟的另一面，讓學員們意外又驚喜。

林俊憲表示，賴清德為這群青年朋友帶來麥克阿瑟的「為子祈禱文」，並以此文勉勵在場年輕人，要堅強勇敢、誠實自知、幽默謙遜、虛懷若谷，要接受困難與挑戰的磨礪、駕馭自己、籌劃未來。學員們說，賴清德跟他們談心居多，看到他剛強外表下柔軟的另一面，這是平常在電視上看不到的，從他的分享中獲益良多。

林俊憲說，他與賴清德合創的青年營已舉辦多次，當中有幾位優秀年輕人參加營隊後投身公共事務，期待每一次的理念分享，都能帶動一代一代年輕人投入改革，形成一股又一股的新力量，一起來讓台灣更好。

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  • 立委林俊憲舉辦的新力量青年政治營，台南市長賴清德（見圖）受邀出席與學員們談心。（圖：林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲舉辦的新力量青年政治營，台南市長賴清德（見圖）受邀出席與學員們談心。（圖：林俊憲服務處提供）

  • 立委林俊憲舉辦的新力量青年政治營在走馬瀨農場一連舉行三天。（圖：林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲舉辦的新力量青年政治營在走馬瀨農場一連舉行三天。（圖：林俊憲服務處提供）

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