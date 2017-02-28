被告狀不爽？傳陳明文向小英面辭選對會召集人
2017-02-28 08:38
立委陳明文（圖）傳向小英主席面辭民進黨選對會召集人一職，但獲慰留。（資料照，記者林正方方土攝）
〔即時新聞／綜合報導〕甫落幕的全國基層農會代表選舉，結果顯示，並沒有變更藍綠政治版圖，但是選前，有綠營號稱要爭奪1/3席次，但選後卻沒有達成，且被新系中常委一狀告到民進黨主席蔡英文；被指為農會選舉操盤手的立委陳明文，一怒向小英面辭民進黨2018選舉對策委員會召集人一職，不過，受到慰留。
綜合媒體報導，在基層農會代表選前，即在媒體上一再出現綠營將攻1/3席次、陳明文對決張榮味等，但是，選舉結果顯示，藍綠在農會的政治版圖並沒有更動，也有媒體直指綠營慘敗，而這些報導，全部都被新系中常委林宜瑾剪報送到蔡英文桌上。
而這一動作再被媒體解讀是民進黨內派系鬥爭加劇，蔡英文為化解黨內派系紛爭，特地在昨天宴請黨內要角，受邀出席包括行政院前院長蘇貞昌、游錫堃、高雄市長陳菊、行政院副院長林錫耀、立法院長蘇嘉全、中常委陳勝宏，立委柯建銘、管碧玲、吳秉叡、段宜康、黨秘書長洪耀福等人。
《聯合報》報導，陳明文對被告狀一事相當不爽，當面向蔡英文辭選對會召集人一職，不過，立即受到慰留。
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