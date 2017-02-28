輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突

民眾現場直播群眾與警方發生衝突。（翻攝臉書）

2017-02-28 01:55

〔社會中心報導〕新北市新莊今晨傳出群眾進入輔大校園，疑似企圖拆除蔣介石銅像，新莊警方獲報有大批群眾聚集，啟動快打部隊前往現場查看，警方與群眾發生爭執拉扯，不少人透過臉書直播，控訴警方進入校園打人，不斷聲嘶力竭的質問員警編號，目前警方將３名辱罵、拉扯員警的民眾帶回警局偵訊。

相關影片請見︰

拆蔣介石銅像