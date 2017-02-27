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洪秀柱：228讓政客撕裂社會 無恥、可恨、痛心

2017-02-27  22:55

〔記者張安蕎／新北報導〕228事件70週年，國民黨主席洪秀柱表示，「現在這個社會還有一個這樣的政黨，繼續消費這個日子，繼續挑起過往傷痛，嘴巴說是要尋求真相，是符合他們的那個真相，不是真的想了解歷史真相，想用意識形態方式，轉移施政無能，鞏固他執政全力，看得非常心痛。」

洪秀柱今晚出席新北市擎天協會新春聯誼餐敘，她在致詞時表示，民國80年代她擔任立委質詢行政院長郝柏村時，便提及228讓有些不肖政客撕裂這個社會，重新製造對立，「無恥、可恨，非常讓我們痛心！」到今天70年過去，還有些政客，仍然在傷口上灑鹽，他不是在撫平傷口，也不是在追求真相，是企圖撕裂傷痛，繼續在傷口上灑鹽，繼續分化社會製造仇恨。

針對中正紀念堂將從今年起在2月28日閉館一天，洪秀柱說，「今天的政府重要的是要撫平歷史的傷痕，要來呼籲民眾理性看待這件事，而不能用各種方式來製造社會對立跟仇恨，這是我們認為不可的，我們希望大家能更理性來看待，更和平來處理過往的事情。」

她說，不要用去中國化、去中國國民黨化這種意識形態來處理這個社會的問題，這是讓她不能接受的。

洪秀柱也談及，「我們的對手民進黨，在各種方式在立法院透過多數暴力來追殺我們，今天雖然很辛苦，但比起國父革命當年來說好太多，我們想辦法把為危機變成轉機，透過一層層遭遇，讓我們這個黨真正脫胎換骨，去除幾十年累積下來的那種醬缸文化。」

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  • 國民黨主席洪秀柱表示，228讓有些不肖政客撕裂這個社會，重新製造對立，「無恥、可恨，非常讓我們痛心！」（記者張安蕎攝）

    國民黨主席洪秀柱表示，228讓有些不肖政客撕裂這個社會，重新製造對立，「無恥、可恨，非常讓我們痛心！」（記者張安蕎攝）

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