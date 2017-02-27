談換柱事件 洪秀柱：國民黨一毛錢都沒給我！
2017-02-27 21:02
〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天晚上出席新北市擎天協會餐敘，現場主持人提及，在座一位高齡逾80歲的萬伯伯，曾於本屆總統選舉時捐出30萬元挺柱，無奈最後發生「廢柱」事件，30萬元沒能再拿回來，洪秀柱澄清，是「換柱」不是「廢柱」！她特別向萬伯伯敬酒，並表示自己被換掉時，最後一個月的捐款全部都退還，我走了三分之二的路程，「沒有一個總統的選舉花了只有幾千萬，國民黨一毛錢都沒有給我！」
洪秀柱說，「有人誣衊我，說我在選舉時四處募款，募了多少錢，其實當時有台商要募幾千萬給我，但是我被換掉了，所以答應的一毛錢都沒有了。」
洪秀柱也開玩笑說，「萬伯伯，因為你不是在最後一個月捐的，所以沒辦法還給你，而且都用掉了，而且用不夠，你要不要再捐？」令現場民眾爆出笑聲並鼓譟要求洪「再選一次總統」。
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