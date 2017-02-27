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走出228終結歷史悲情晚會 呂秀蓮宣布228元凶

2017-02-27  20:37

〔記者蕭婷方／台北報導〕228今年屆滿70週年，228事件至今真相未明，各界近期舉辦各式行動呼籲政府加速轉型正義腳步，釐清歷史事實、追查元凶。前副總統呂秀蓮今出席「走出228 共築台灣夢」紀念晚會，直指時任台灣省行政長官兼台灣省警備總司令陳儀與蔣介石為228事件的雙元凶。

呂秀蓮先是細數國民政府於1945年甫接收台灣的惡行，陳儀將台灣視為中國的「戰利品」，恣意殺燒擄掠，大肆接收日產、變賣後又運回中國，早引起台灣人民不滿，蔣介石當時接收陳儀報告，未查真相又派軍隊到處抓人、殺人。呂秀蓮點名陳儀與蔣介石為228事件的雙元凶。

呂秀蓮指出，當時的第21師長劉雨卿、台北憲兵第4團團長張慕陶、警總參謀長柯遠芬和高雄要塞司令彭孟緝4人，為228事件的劊子手。

呂說，228事件讓台灣一代菁英幾近消失，國民政府後又施行長達38年的戒嚴，所幸後來有政黨輪替，扳倒不公義的政權；呂呼籲，如果不要第2次的228事件，就不能再讓外來政權糟蹋台灣。

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  • 前副總統呂秀蓮參加台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，呂秀蓮致詞。（記者王藝菘攝）

    前副總統呂秀蓮參加台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，呂秀蓮致詞。（記者王藝菘攝）

  • 前副總統呂秀蓮參加台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，呂秀蓮（右2）贈書給政治受難者及家屬。（記者王藝菘攝）

    前副總統呂秀蓮參加台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，呂秀蓮（右2）贈書給政治受難者及家屬。（記者王藝菘攝）

  • 台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，被出賣的台灣作者陳榮成致詞。（記者王藝菘攝）

    台灣和平中立大聯盟主辦的「走出228，終結歷史悲情」晚會，被出賣的台灣作者陳榮成致詞。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 228 228事件 呂秀蓮 彭孟緝 蔣介石 陳儀
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