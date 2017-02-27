民眾抗議要拆蔣介石銅像 苦的還是基層警
2017-02-27 21:24
抗議現場發生鋼纜拉扯，抗議民眾與基層警員拉扯時手部都有受傷。（記者吳昇儒攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴等人今日前往舊基隆火車站前，要將矗立在圓環上的蔣介石銅像拉下。警方獲報，派出警力團團護住銅像，該銅像的主管機關基隆市政府工務處，卻未派員到場。警、民對峙時，希望聯繫市府派員出面，卻遲遲等不到人，直到約下午４時許，市府派出值班的陳姓「臨時雇員」，最後才請參議代表市府接受陳情。
基層員警從中午餓到下午，不時還得冒細雨在場維護交通、保護抗議民眾安全，甚至有激進的民眾，不論有無車輛行駛，都直接衝向車道，企圖佔據車道，基層警員不顧自身危險擋在前面，擔心民眾發生意外。
部分民眾甚至在現場大喊：「警察不要當警奴，是我們繳的稅付給你們薪水，所以你們應該保護我」，但警員只能在私下互相取暖，偷偷的說：「其實我們繳的稅真的沒有比較少，我們也有妻小要養，但我們還是得拿命保護你們」。
基隆市警察局的警官們也都到場協助，有些人甚至放棄連假陪家人的時間，也要到場關心，備勤的警力拼命地趕赴現場支援，但主管機關的基隆市政府的官員們卻無官員到場，層層反應均無下文。
抗議的民眾中，很多都是7、80歲的長者，為了堅持自己的信念，不惜在車水馬龍的道路上，希望能夠獲得主管機關的回應，但是耗了4小時，換來的是市政府今日值班的臨時雇員到場，後來人在國外的市長聞訊後立刻下達指令，請參議出面接受陳情。
想要拆下蔣介石銅像的抗議民眾，希望的是主管機關聽到他們的聲音，而第一線出來面對的警察則是要保護銅像及民眾的安全，但主管機關遲遲未能決定的反應，卻令人感到無奈。而第一時間趕赴現場的市府代表，也讓大家跌破眼鏡。
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