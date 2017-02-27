又有新點子！ 他提議中正紀念堂改為故宮二館
2017-02-27 20:49
姚文智認為，立法院塞進中正紀念堂，「理雖直，氣不暢」，不是好的選擇。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕又有新點子！228事件將屆滿70週年，日前行政院政務委員、「點子王」張景森建議，把中正紀念堂轉型為立法院；今天（27日）民進黨立委姚文智也提出想法，他建議把中正紀念堂改為故宮二館。
繼張景森、羅致政等人提出中正紀念堂改成立院後，姚文智對此在臉書貼文認為，立法院過去塞在小學，現在若又塞在陵寢，「理雖直，氣不暢」，不是好的選擇。他建議，廢止中正紀念堂，推動首都文化園區，把中正紀念堂改為故宮二館，代表中原文化，也解決故宮擁擠問題。
他強調，2014年就已明確提出相關想法，若能成真，原來要花300億擴展外雙溪大故宮計劃完全終止，既省公帑又可營造歌劇院、音樂廳加上博物館高度的文化氣息。
另外他也提到，未來附近的總統府也該遷移，將舊的總統府改為台灣博物館；至於凱達格蘭大道則可照原住民語意，真正還原其為湖泊濕地，加入228公園、台北賓館或其他歷史建築，統整為台北首都文化園區。
針對柯文哲盼能拆除中正紀念堂圍牆，他則說「那應是很小很小的事了。」他表示，外界也許會覺得他天馬行空，但這是台灣走出歷史糾結、死胡同的作為，應以國民黨也不反對的「去威權」為基本共識，才能真正化解爭端。
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