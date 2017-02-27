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避免對立 中正紀念堂228閉館一天

文化部今日宣布，為避免社會對立，中正紀念堂明天將閉館一天，而且，在完成修法轉型前，往後每年2月28日，都將比照辦理。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-02-27  20:59

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部25日宣布，將推動中正紀念堂轉型後，引起支持和反對的不同聲浪，加上近日網路流傳「228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」等貼文，文化部今日宣布，為避免社會對立，中正紀念堂明天將閉館一天，而且，在完成修法轉型前，往後每年2月28日，都將比照辦理。

完成修法轉型前 每年228都將比照辦理

文化部推動中正紀念堂轉型的新聞發布後，部分媒體即以「去蔣」形容。對此，文化部長鄭麗君不但透過新聞稿，也以個人臉書、粉絲專頁再三強調，轉型正義工作不應過度簡化，中正紀念堂轉型不是「去蔣化」，也無關國家認同，定論前總統蔣中正的功過，也不是文化部一部或所屬三級機關中正紀念堂的責任。

她說，社會對於轉型正義的期待包含許多的面向，包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、進行平反及賠償、落實人權教育等。「這些工作不是文化部一個部可以獨力完成的，是需要政府整體跟民間共同協力來努力，才能夠促使社會來邁向和解，但是與文化部相關的工作，我們會盡力來進行。」

「去蔣化」？鄭麗君：轉型正義工作不應過度簡化

鄭麗君說，她理解社會各界對中正紀念堂轉型有所期待，也有不同意見，這是台灣推動轉型正義必須面對的課題，文化部將盡速舉辦相關討論活動，促進社會理性對話，也呼籲民眾以同理心追思紀念所有受難先輩，共同正視歷史。

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