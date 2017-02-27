薩爾瓦多替代役 用台灣味征服友邦心

外交替代役自製辮子奶酥麵包，獲當地民眾好評。（國合會提供）

2017-02-27 21:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會派駐薩爾瓦多的兩名替代役男黃昭銘及黃凱煜，利用薩爾瓦多在地食材，自製創意甜點。役男們經常透過網路社群分享烹飪成果，口味獨特且深獲好評，當地居民甚至頻頻索取食譜。國合會副秘書長陳愛貞相當稱許此事，指外交替代役不僅能以自身專長協助合作計畫，也能發揮廚藝與當地民眾交流。

國合會去年派駐第16屆外交替代役駐點海外，黃昭銘及黃凱煜獲派到薩爾瓦多，兩人創意無限且富有實驗精神，在當地透過烹飪技巧與民眾進行日常交流。例如薩爾瓦多沒有糯米粉，他們便利用在地米粉混合太白粉製作湯圓，就能像在台灣一樣吃湯圓；或是自己培養葡萄酵母，製作出色香味俱全的辮子奶酥麵包與菠蘿泡芙；他們也透過巧手，製作台灣圖案的抹茶提拉米蘇蛋糕，以表達對家鄉及親友的思念。

黃昭銘表示，這些經驗都是在台灣不曾有的，在駐地因資源有限，反而更能發揮創意，做出意想不到的點心。未來會持續挑戰自我，製作更多不同種類的點心與當地友人分享。陳愛貞則在外交部例會時提到此事，她相當稱許役男們的創意廚藝，指出這件事可以看出，外交替代役不僅用自身專長協助駐地執行各項技術合作計畫，也能在日常生活中發揮廚藝，透過自製點心增進與當地民眾的交流。