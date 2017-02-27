辦公大樓變危樓 北斗鎮公所3/1搬進臨時辦公處

北斗鎮公所已有40年歷史，目前列為危樓，即將改建。（記者陳冠備攝）

2017-02-27 18:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕北斗鎮公所搬家囉！有40年歷史的北斗鎮公所，因無數強震造成辦公廳舍龜裂漏水，甚至被列為危樓，去年向中央爭取補助預算通過準備重建，近日所內員工忙著將公文資料打包裝箱，將搬遷至臨時辦公處所。鎮長楊麗香說，為讓公務無縫接軌，趁著228連假加快進行搬遷作業，3月1日就能方便服務民眾。

楊麗香表示，北斗鎮公所興建於民國65年，多年來大樓已出現老舊龜裂，921大震讓情況雪上加霜，經土木技師公會檢測耐震能力，表示恐無法負荷五級以上強震，列為危樓，為保障民眾洽公安全，於前年9月提出改建計畫，去年5月通過，穫中央補助6552萬，縣府與自籌款各3000萬，總經費1億2千多萬元。

楊麗香說，將於原址進行地上5層，地下1層的新大樓改建，工期預估到明年10月，這段期間，鎮公所租用在北斗鎮舜耕街127巷37號（原世新幼稚園）作為臨時辦公處，呼籲洽公民眾3月1日起至臨時辦公處，不要跑錯地方。

北斗鎮民鄭小姐表示，每次來洽公看到那些裂痕就覺得好可怕，希望新公所大樓能更安全，也希望多提供停車位；民眾蕭先生說，北斗亟需托兒所跟長照設施，蓋新大樓對公民幫助有限。