明天228事件70週年 蔡英文1天3行程紀念

2017-02-27 18:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天是228事件70週年紀念，總統蔡英文一連安排3個與228相關的行程，而蔡總統將在中樞紀念儀式發表落實轉型正義的重要談話，同時宣布3月1日正式啟動「國家轉型正義調查報告」。

蔡總統明天上午將先出席「義光長老教會228暨林家嬤孫追思禮拜」，這是她自從2008年接任民進黨主席以來，每逢228紀念日，都會出席這項追思禮拜，而今年則是她首度以總統身份出席這場活動。

至於「228中樞紀念儀式」，明天下午在台北228公園舉行，蔡總統、行政院長林全、台北市長柯文哲等人都將出席，蔡英文將頒發「回復名譽證書」給3位228受難者本人。而日本中央大學當時有近20位校友受難，該校校長也將以日文宣讀唁詞紀念受難校友。

蔡英文明晚則出席由蕭泰然文教基金會舉辦的「福爾摩沙之春音樂會」，以音樂追悼家屬跟受難者的英靈。音樂會將用音樂對台灣的過去、現在、未來產生共感，由台北市立交響樂團、國立實驗合唱團、敦化國小合唱團，用音符與歌聲來記憶、與這段歷史對話。