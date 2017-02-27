清泉崗基地毒品案 馮世寬：軍方提供檢舉獎金

馮世寬到空軍清泉崗基地視導，指示提供獎金鼓勵檢舉破案。（圖：軍聞社提供）。

2017-02-27 17:17

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長馮世寬今天在空軍司令沈一鳴上將及國防部相關主管陪同下，專程視導空軍清泉崗毒品事件。

國防部表示，馮世寬指示，希望各界人士勇於舉發本案案情，若因而破案，國防部將提供個人新台幣10萬元、團體新台幣50萬元獎金作為獎勵，期達營外防制、營內嚇阻、部隊無毒。

馮世寬今天在視導時，以該清泉崗營區近期拾獲棄置毒品案為例，要求全軍官兵正視本次事件對軍譽的影響，此時應團結一致來防制不法情事發生。

馮世寬指出，此事件已進入司法偵查程序，相關單位除應全力配合外，更要從營區整體防護的角度出發，針對油、彈庫及營區重要機敏處所之安全，應在既有規定下，嚴密查處作為，確保營安、人安及物安。

他並勉勵各級幹部應虛心檢討，改善「反毒品」、「反酒駕」教條式或威嚇式的宣教方式，各級幹部以身作則，以同理心關懷部屬，期啟發官兵內心對國軍整體榮譽的重視。

國防部也提供相關專案小組提供檢舉電話：台中地方法院檢察署（04）22203123、台中市刑大勤務中心（04）23287086