毒品事件影響 馮世寬今到清泉崗為官兵打氣

2017-02-27 16:09

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍清泉崗基地因為日前爆發毒品事件，官兵全部都接受尿檢及調查，基地官兵士氣也相當低迷，國防部長馮世寬及空軍司令沈一鳴今天先後到清泉崗基地，為官兵打氣，希望同仁以戰備訓練為重，勿受本事件影響。

空軍司令部下午表示，為強化反毒宣導，司令沈一鳴上將今日前往清泉崗基地，召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部--鼓舞士氣並實施反毒宣導，強調反毒工作執行不會間斷，空軍官兵人人都要遠離毒品，拒絕毒品危害。

沈一鳴表示，清泉崗基地發現毒品遭棄置一事，係因基地官兵執行巡場任務確實，發現棄置毒品，值得肯定。目前本案一切以台中地檢署正式公布的內容為準，希望官兵不要以訛傳訛。

此外，部長馮世寬亦專程蒞臨聯隊鼓舞官兵士氣，希望同仁以戰備訓練為重，勿受本事件影響。

沈一鳴司令強調，為維護國家安全，空防戰力不可廢弛，期勉聯隊長及各級重要幹部，隨時提高警覺，防範危安事件，並穩定官兵心緒，團結部隊士氣。