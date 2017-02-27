| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

毒品事件影響 馮世寬今到清泉崗為官兵打氣

2017-02-27  16:09

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍清泉崗基地因為日前爆發毒品事件，官兵全部都接受尿檢及調查，基地官兵士氣也相當低迷，國防部長馮世寬及空軍司令沈一鳴今天先後到清泉崗基地，為官兵打氣，希望同仁以戰備訓練為重，勿受本事件影響。

空軍司令部下午表示，為強化反毒宣導，司令沈一鳴上將今日前往清泉崗基地，召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部--鼓舞士氣並實施反毒宣導，強調反毒工作執行不會間斷，空軍官兵人人都要遠離毒品，拒絕毒品危害。

沈一鳴表示，清泉崗基地發現毒品遭棄置一事，係因基地官兵執行巡場任務確實，發現棄置毒品，值得肯定。目前本案一切以台中地檢署正式公布的內容為準，希望官兵不要以訛傳訛。

此外，部長馮世寬亦專程蒞臨聯隊鼓舞官兵士氣，希望同仁以戰備訓練為重，勿受本事件影響。

沈一鳴司令強調，為維護國家安全，空防戰力不可廢弛，期勉聯隊長及各級重要幹部，隨時提高警覺，防範危安事件，並穩定官兵心緒，團結部隊士氣。

廣告
  • 清泉崗空軍基地驚傳發現毒品，成為關注焦點。（資料照，記者張軒哲攝）

    清泉崗空軍基地驚傳發現毒品，成為關注焦點。（資料照，記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 清泉崗毒品案 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：毒品事件影響 馮世寬今到清泉崗為官兵打氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.