中正紀念堂變身立法院 更早提出構想的是他
2017-02-27 16:03
〔即時新聞／綜合報導〕228事件即將屆滿70周年，日前行政院政務委員「點子王」張景森提出可以把中正紀念堂轉型為立法院的構想，沒想到有人比他還更早提出，民進黨立委羅致政今天在臉書粉絲專頁發文指出，其實張景森所提出的構想，他早在去年5月質詢文化部長鄭麗君時就提出過了。
羅致政表示，台灣這樣的民主國家、寸土寸金的首都，竟然用那麼大的空間去紀念一個威權獨裁的象徵，卻沒有一個標誌性的建築與空間去彰顯台灣的民主，這實在是有點突兀。
羅致政也提到，幾乎全世界所有國家都會以國會建築，來呈現這個國家的政治、經濟、歷史、文化以及建築的成就。但目前的立法院是由台北第二女高變身而來，這實在不像代表民意的最高殿堂，如果中正紀念堂轉型，變成一個重要、屬於人民的廣場空間，容納10萬人陳情抗議都不成問題，「這當然不是是一個玩笑話，而是一個嚴肅的議題」。
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