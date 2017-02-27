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國軍染毒醜聞頻傳 綠委促國防部專案報告

2017-02-27  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日國軍染毒醜聞頻傳，空軍清泉崗基地染毒事件尚未平息，又爆發海軍中校疑似染毒，拒絕尿液檢測後，立即申請退伍獲准一事。對此，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇認為，未來要能真正找出軍中涉毒人口，國軍毒品檢驗不僅要驗尿外，應該也要由軍官帶頭增加毛髮檢測。3月2日除了將請國防部長馮世寬除業務報告外，將增加「軍中防毒措施」專案報告。

據《蘋果日報》報導，王定宇指出，軍中有長官下屬關係，也有不成文的學長學弟制，為了避免檢驗時互相幫忙、掩護，他建議國防部長馮世寬，應要由政戰、監察兩單位專責進行。

王定宇也提到，關於清泉崗毒品案，目前已經由台中地檢署調查中，若涉及偵查不公開「不會勉強要求說明」，但有可能要求國防部來執行針對反毒作為提案並做成的決議。

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  • 民進黨立委王定宇要求國防部於本週四（3月2日）進行業務報告外，另也增加「軍中防毒措施」專案報告。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    民進黨立委王定宇要求國防部於本週四（3月2日）進行業務報告外，另也增加「軍中防毒措施」專案報告。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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