國民黨從未賠償228 顧立雄：都拿納稅人的錢

黨產會主委顧立雄表示，對於228事件，國民黨從沒提出真正的賠償跟道歉，都只拿納稅人的錢來撫慰而已。（記者張嘉明攝）

2017-02-27 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕中研院近代史研究所學者陳儀深今舉行「天猶未光：228事件的真相、紀念與究責」新書發表會，究責蔣介石在228事件的責任。黨產會主委顧立雄現場表示，對於228事件，國民黨從沒提出真正的賠償跟道歉，都只拿納稅人的錢來撫慰而已。

228紀念基金會董事長薛化元致詞表示，228責任歸屬於蔣介石無庸置疑，但228真相天猶未光，有些受難者家屬連親人怎樣過世、死在哪裡、如何被國民黨幹掉都不知道，檔案只有「密裁」而已。也因為228事件至今未追究責任歸屬，導致228至今仍停留在族群衝突。



顧立雄：可以考慮拿黨產賠償228

據《聯合報》報導，顧立雄還說，在228這事情上，國民黨從沒有提出真正的賠償跟道歉，都是拿納稅人的錢來撫慰，若未來能追回國民黨的黨產，他認為可以考慮將這些黨產用於賠償。