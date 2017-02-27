用行動找228真相 台中設「迷走空間」迷宮
2017-02-27 12:51
228紀念日前夕，台中有「迷走空間」讓民眾走迷宮探尋228真相。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接228紀念日到來，台中市市民廣場出現「228迷走空間」，以官方與民間的228歷史記載穿插在宛如迷宮的裝置藝術中，盼讓穿梭其間的民眾自行思考，建構屬於自己的真相。
台中市政府將228紀念日到407言論自由日期間訂為人權文化季，更舉辦系列文化活動，盼透過活動將人權與民主議題帶出多元討論空間，系列活動由今日在市民廣場設計的戶外裝置藝術「228迷走空間」揭幕起跑。
「228迷走空間」以仿如走迷宮的廊道設計，行走廊道過程可以看到以「血色編年」、「歷史迷走」、「抵抗與穿越」、「留聲對話」、「掠影浮生」等5大主題穿插官方與非官方的228歷史文本或影像記載，也有象徵受難者的立體裝置藝術等，讓民眾在迷走過程中，又如走進時間廊道去瞭解解讀當時歷史，展期自明日起至3月19日。
在迷走空間出路前，是寬廣的三角形空間，漂浮著白色氣球，更設計讓參觀者索取白色氣球「出一口氣」，讓民眾藉吹氣球的過程，把情緒吹進氣球內，再將「出一口氣」後的氣球留在現場，盼讓民眾心平氣和的步出迷走空間。
立委張廖萬堅體驗迷走空間時指出，每逢228紀念日，要求真相的聲浪未曾間斷，他肯定透過文化型式表達，讓大家沈澱，盼大眾先省思從這段歷史獲得的人權價值，歷史真相總有澄清的一日。
策展人繁運隆指出，已往關於228的紀念活動多在紀念公園舉行，這次在台中市熱門休閒地點的市民廣場推出「迷走空間」戶外裝置藝術，就盼讓民眾思考，當今日大家得以自由自在享受風和日麗，曾是歷經歷史中有過的何種的抵抗才換來的結果，這個難得的成果需要眾人一起尊重與珍惜。
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