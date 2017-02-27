面對「去蔣化」 吳敦義提4目標勸蔡政府

2017-02-27 12:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前副總統吳敦義今南下高雄眷村固樁，面對蔡英文政府推動「去蔣化」，他提出建立廉能有效率、重建繁榮均富經濟、公義和諧社會、恢復兩岸和平穩定發展4個目標，奉勸蔡政府不要轉移焦點，掩飾她在經濟失敗、政策草率、民心思變，應該放下鬥爭、清算，搞好經濟、兩岸關係，才是政府當務之急。

前副總統吳敦義今南下高雄，走訪鳳山眷村、瑞興社區拜票，面對蔡英文政府推動中正紀念堂「去蔣化」，吳敦義表示，老蔣總統對中華民國的安全、復興與繁榮有重大貢獻，雖然228事件有很多人受到冤枉，但政府對於受冤枉因而死亡、被關，已立法究責、名譽回復及精神補償，政府的確犯了錯，但已盡力補償，人死無法復生，放下心中仇恨、不滿，政府若做得不夠，可以加強再做，但不要以意識形態清算對台灣人民有貢獻的蔣介石總統。

吳敦義指出，蔡政府上任後，應急的事不急，政府不要搞鬥爭，中正紀念堂曾在2000年陳水扁總統任內也鬥過一次，民進黨搞來搞去不好，應該先搞好經濟、社會安全秩序，解開兩岸經濟僵局，恢復和平穩定發展，台灣已走過悲劇、錯亂年代，現今社會自由民主和平，不該再去清算對國家有重大貢獻的蔣公，應該給他公平、安寧環境。

吳敦義說奉勸蔡政府4個目標不要忘掉，一是建立廉能而有效率親切、勤快的政府，二是重建繁榮均富的經濟，不要讓國民所得、勞工待遇倒退到16年前水準，三是公義和諧的社會，讓勞資、世代、性別和諧團結，四是在一中各表、九二共識為基礎，恢復兩岸和平穩定發展，才是政府的當務之急，台灣人民夢寐以求的目標。

吳敦義呼籲蔡政府不要轉移焦點，放下企圖鬥爭、意識形態清算，無法掩飾她在經濟上的失敗、同婚政策的草率、各種災變不斷發生悲劇，應該好好拚經濟，穩定社會民心。