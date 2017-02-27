柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！

台北市長柯文哲騎車到新竹市，就被柯媽要求別再往南騎了。（記者蔡彰盛攝）

2017-02-27 12:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台北市長柯文哲騎腳踏車回新竹，並回老家陪柯爸柯媽，柯媽心疼兒子，表示「休假應多休息！不要又騎腳踏車！」

柯文哲今天出席「2017我們一起北高挑戰行」活動，與車友一同從關渡宮出發，沿著西濱公路一路往南騎，原本外界以為他在新竹短暫停留後，就應會繼續陪騎到高雄，但出發時有媒體問到這件事，才知「助理不讓他騎」，柯文哲於是騎到竹市就喊停，其餘車友「每次都說很忙，沒辦法陪我講話，嗯？那怎麼有空騎腳踏車？」柯媽說，兒子忙於市政，久久才休假一次，卻不把握時間休息，反而要騎那麼遠的腳踏車，所以才要求幕僚不要讓他騎那麼遠，柯媽直呼「太累了啦！不喜歡他這樣！」

柯文哲從關渡出發時說，自行車運動很專業，要相當程度訓練，他從去年二二八挑戰一日雙塔後，再也沒騎過，今天是「隨便騎一下」。

不過，當柯文哲騎到新竹後，卻覺得有些「不過癮」，扭扭身子後說「感覺身體才剛熱，應該要繼續騎的，如果騎到高雄，應該沒問題」，不過因為助理已事前跟柯媽告知此事，因此仍不能騎超過新竹。

柯文哲上午10點多騎到新竹市補給站「代天府」，吃了幾根香蕉、補充能量後，就在現場成為人形「坐」牌，供車友們輪流與他合照；他也到廟內參拜，接著再搭車返回新竹市老家休息。