馬英九：我時刻都想到二二八受難者家屬
前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」，離場前向貴賓握手致意。（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕明天是二二八事件七十周年，前總統馬英九今表示，二二八事件不是族群對抗，是政府跟人民因取締私菸演變出來，他很努力認識歷史真相，「我時時刻刻都會想到這些家屬」；馬也表示，蔣介石在二二八事件當然有責任，但是是什麼責任？恐怕留待後人仔細斟酌、爬梳，太急促下結論，會造成不必要衝突。
馬英九今早至二二八紀念碑行禮致意，隨後前往二二八紀念館、二二八國家紀念館參觀特展，並在參觀後接受訪問，馬強調，他從二十五、六年前參加行政院的專案小組，到法務部後主持二二八事件賠償條例的立法工作，並在成立二二八基金會後以法務部長身分擔任董事。
馬英九說，他幾十年來一直在二二八事件的議題上跟家屬、學者接觸，歸納出面對歷史、就事論事、是非分明的處理態度，對家屬則是將心比心、療傷止痛，不管是認錯、道歉、賠償、建碑、設國定假日、平反，「能做的都盡量做了」，在真相的還原方面也做了很多努力，若還有新資料、新線索，應該繼續追尋，這是不分黨派、藍綠一致的態度。
馬英九表示，從歷史來看，二二八事件不是族群對抗，是政府跟人民間因取締私菸演變出來，當時許多外省人受到本省人的保護，甚至在嘉義還有外省老師住在本省家長家中，過一段時間後，本省家長跑到外面看看風聲，結果就被國軍打死，這種例子都處理過，事實上當時大陸輿論界都一面倒批評陳儀，代表二二八事件不是族群對族群間的鬥爭，現在也不應該是。
媒體也詢問到關於「去蔣化」議題，馬英九表示，如果要正確認識蔣，應功過並陳，蔣在中國近代史扮演重要角色，從抗戰、光復台灣、保衛台灣、建設台灣，確實有很多貢獻，二二八事件和白色恐怖，蔣是國家的負責人，「當然是有責任的」，但是是什麼責任？恐怕要留待後人仔細斟酌、爬梳，才能夠得到比較正確的看法，太急促下結論反而會造成不必要的衝突。
此外，有二二八受難者家屬將再次控告曾為國民黨主席的馬英九，馬英九表示，他當時確實是國民黨主席，但二二八事件發生時他還沒出生，「我也很努力認識真相」，就事論事跟家屬療傷止痛，「我時時刻刻都會想到這些家屬」，到花東去單車旅行時也去看受難者張七郎的媳婦，因為知道傷痛不是短期撫慰可以解決，需要長期關懷，「我都一直在做」，若要告他，在法律上有好理由，會做必要處理。
前總統馬英九27日至二二八和平公園向紀念碑行禮致意。（記者黃耀徵攝）
前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（記者黃耀徵攝）
前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（記者黃耀徵攝）
前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（記者黃耀徵攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- 她向總統告御狀... 小英打算這樣做化解黨內心結
- 柯文哲又要挑戰一日北高？柯媽喊卡！
- 顧立雄批國民黨撇清228責任 討回黨產可用在撫慰遺族
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 自由廣場》〈澄社評論〉一例一休惹的禍
- 極地冷氣團將來襲 吳德榮：週五低溫下探10度
- 高球》本田菁英賽潘政琮並列37名 美國好手佛勒封王
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 無情大火毀宮廟 神明顯靈助「他」重生
- 收購好萊塢？中美雙方陷資本戰…
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- （不斷更新）奧斯卡得獎名單 最佳影片出包唸錯！
- MWC秀亮點 三星發表新平板
- （奧斯卡最佳女配角）《藩籬》薇歐拉戴維絲 成首位奪3大戲劇獎的黑人女星
- 《高市農會理事長》6萬尾魚遭毒死 慘虧500萬
- SBL》失誤最少 裕隆重返A段班
- 獨家》湖口張六和派下2000多人大祭祖
- 美4月匯率報告 我拚觀察名單除名
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 宜蘭之旅通通都是這行程... 網友都笑翻啦！
- 南市是台灣最塞車城市 警：加強疏導、執法
- 「大王」明戰洋聯三振王 台日矛盾對決
- 被大燈照到？ 女騎士遭吃麵男潑湯
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- 手機攝影熱門景點 衛武營公園夯
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 「開瓶」優先道路 民代促以需求考量
- 英國最高男人 《權力遊戲》尼爾芬格爾頓猝逝
- NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）
- （奧斯卡典禮）意外之客集體現身 影帝后合照擁抱
- 國二生玩鋼彈模型 拿下世界冠軍
- （奧斯卡最佳美術設計）《樂來越愛你》終於開胡 破紀錄無望
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 東部快鐵促進會 爭列特別預算
- 指5至10％司法官收賄 張靜：當庭辯解提名單
- 人夫出軌遭妻逮 LINE小三「妳像青蛙抱著我」
- 18888斤平安龜 鹿谷開山廟分享信眾
- 經典賽》保險問題搞不定 美國隊強投被迫退團
- 性別歧視管理無情重傷 優步圖扭轉形象
- 苗警封城掃蕩 查獲毒品52件
標題：馬英九：我時刻都想到二二八受難者家屬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email