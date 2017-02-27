馬英九：我時刻都想到二二八受難者家屬

前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」，離場前向貴賓握手致意。（記者黃耀徵攝）

2017-02-27 12:17

〔記者林良昇／台北報導〕明天是二二八事件七十周年，前總統馬英九今表示，二二八事件不是族群對抗，是政府跟人民因取締私菸演變出來，他很努力認識歷史真相，「我時時刻刻都會想到這些家屬」；馬也表示，蔣介石在二二八事件當然有責任，但是是什麼責任？恐怕留待後人仔細斟酌、爬梳，太急促下結論，會造成不必要衝突。

馬英九今早至二二八紀念碑行禮致意，隨後前往二二八紀念館、二二八國家紀念館參觀特展，並在參觀後接受訪問，馬強調，他從二十五、六年前參加行政院的專案小組，到法務部後主持二二八事件賠償條例的立法工作，並在成立二二八基金會後以法務部長身分擔任董事。

馬英九說，他幾十年來一直在二二八事件的議題上跟家屬、學者接觸，歸納出面對歷史、就事論事、是非分明的處理態度，對家屬則是將心比心、療傷止痛，不管是認錯、道歉、賠償、建碑、設國定假日、平反，「能做的都盡量做了」，在真相的還原方面也做了很多努力，若還有新資料、新線索，應該繼續追尋，這是不分黨派、藍綠一致的態度。

馬英九表示，從歷史來看，二二八事件不是族群對抗，是政府跟人民間因取締私菸演變出來，當時許多外省人受到本省人的保護，甚至在嘉義還有外省老師住在本省家長家中，過一段時間後，本省家長跑到外面看看風聲，結果就被國軍打死，這種例子都處理過，事實上當時大陸輿論界都一面倒批評陳儀，代表二二八事件不是族群對族群間的鬥爭，現在也不應該是。

媒體也詢問到關於「去蔣化」議題，馬英九表示，如果要正確認識蔣，應功過並陳，蔣在中國近代史扮演重要角色，從抗戰、光復台灣、保衛台灣、建設台灣，確實有很多貢獻，二二八事件和白色恐怖，蔣是國家的負責人，「當然是有責任的」，但是是什麼責任？恐怕要留待後人仔細斟酌、爬梳，才能夠得到比較正確的看法，太急促下結論反而會造成不必要的衝突。

此外，有二二八受難者家屬將再次控告曾為國民黨主席的馬英九，馬英九表示，他當時確實是國民黨主席，但二二八事件發生時他還沒出生，「我也很努力認識真相」，就事論事跟家屬療傷止痛，「我時時刻刻都會想到這些家屬」，到花東去單車旅行時也去看受難者張七郎的媳婦，因為知道傷痛不是短期撫慰可以解決，需要長期關懷，「我都一直在做」，若要告他，在法律上有好理由，會做必要處理。

前總統馬英九27日至二二八和平公園向紀念碑行禮致意。（記者黃耀徵攝）

前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（記者黃耀徵攝）

前總統馬英九27日至二二八國家紀念館參觀「二二八平反與轉型正義特展」。（記者黃耀徵攝）