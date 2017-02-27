馬英九赴二二八公園 向紀念碑鞠躬

2017-02-27 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件70週年即將在明天到來，前總統馬英九雖然已經卸任，仍在今天前往台北二二八和平公園致意，沒有發表談話。

綜合媒體報導，馬英九今天上午前往二二八和平公園，先到二二八紀念碑前鞠躬行禮，再進入二二八紀念館參觀「二二八事件70周年暨台北二二八紀念館開館20周年紀念特展」。

馬英九今天全程神情凝重，沒有發表公開談話，只有在參觀特展時，不時與導覽人員低聲交談。