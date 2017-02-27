黨內質疑319槍擊案 詹啟賢：可理解但深感遺憾
2017-02-27 11:13
詹啟賢語重心長表示，自己沒有政治包袱，黨內黨外無可受批評之事，反而是黨內針對319槍擊案對他提出質疑，「說來很諷刺」。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／永安報導〕國民黨前副主席詹啟賢今天上午在高雄永安宮拜票時，針對陳鎮湘於中常會質疑319槍擊案，表示「可理解、但深感遺憾」，3月1日他將在中常會做完整的說明，並接受詢問。
詹啟賢上午9點由國民黨前高市黨部副主委劉進添、前澎湖縣長賴峰偉等人陪同，赴永安區永安宮參拜，並與當地30多名黨員座談。
詹啟賢再次表態，他不只參選黨主席，未來也將角逐總統寶座，他說，目前是國民黨最壞的時刻，此時黨主席若未選出最適當人選，有決心改變黨，讓社會耳目一新，國民黨將無法東山再起。他語重心長表示，自己沒有政治包袱，黨內黨外無可受批評之事，反而是黨內針對319槍擊案對他提出質疑，「說來很諷刺」。
詹說，12年來，他針對319槍擊案已說明過無數次，也擔任過國民黨要職，但至今黨內還有人提出質疑，他認為這是選舉動作，既然他要參選黨主席，因此3月1日將在黨中常會上做完整的說明，並接受所有中常委的詢問。
詹並說，他表態參選黨主席、總統，是他個人對國民黨和黨員的政治承諾，別人的立場他無法評論，他認為，國民黨必須把黨主席跟總統候選人這兩件事放在一起思考，才有意義。
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詹啟賢表示，表態參選黨主席、總統，是他個人對國民黨和黨員的政治承諾。（記者蘇福男攝）
國民黨前副主席詹啟賢今天上午赴高雄永安宮參拜，並與黨員合影留念。（記者蘇福男攝）
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