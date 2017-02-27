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遊行紀念228 鄭南榕胞弟：政府盡快實現轉型正義

二二八事件70週年到來，鄭南榕基金會也舉辦紀念活動。圖為台北二二八紀念碑。（北市文化局提供）

2017-02-27  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件70週年即將在明天到來，鄭南榕基金會與長老教會、蔡瑞月舞蹈社等民間團體合作，舉辦「228.0走尋真相」系列紀念活動。鄭南榕基金會執行董事、鄭南榕胞弟鄭清華呼籲，擁有空前執政資源的執政當局，應該盡快推動轉型正義。

根據《蘋果日報》報導，鄭清華指出，「228.0走尋真相」活動將在今天舉行，因為當年天馬茶房前的槍擊案就是發生於2月27日，今天的活動會有多個民間團體及一般民眾組隊，身穿莊嚴的衣服，以類似送葬的方式，手拉巨型白布，對罹難者表達不捨，並象徵不會遺忘歷史的想法。

鄭清華指出，「0」是數學幾何的原點，「228.0」的主題就是希望社會找尋真相、深刻反省、全程面對二二八事件，整個活動的主題是要要表達，大家都是歷史的最大受害者，要共同面對歷史，握有資源的執政當局，更要盡快推動轉型正義。

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