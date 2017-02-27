中正廟動不了 張景森新點子：威權政治文化遺址

中正紀念堂。（資料照，記者盧姮倩攝）

2017-02-27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕「中正紀念堂」何去何從引發爭議，政務委員張景森昨天拋點子，認為可以將中正紀念堂改建成立法院，引來重大回響，今天，他再提新點子，指不反對中正紀念堂列為古蹟，還要「現狀保存」，未來向聯合國申請為「威權政治文化遺址」。

由於多次在臉書發文都惹議，張景森這次格外小心，特別強調是是「個人休假扯淡」，以免又捲入政治爭議。

張景森陳述「中正廟」轉型失敗的歷史，「不過每次經過的『自由廣場』，看到這個殘餘的招牌，都覺得標示跟內容不符。如果中正紀念堂真的動不了，一定要保存現狀，我也不反對。但是從古蹟保存的專業角度來看，這個地點其實應該界定為『威權政治文化遺址』才比較正確！」

張景森認為，「這個世界上像廿世紀那樣的威權政治正在逐漸消失，威權政治遺址的保存也有歷史教育的價值，中正廟應該可以好好保存，未來申請列入聯合國的世界文化遺產，很有機會！」