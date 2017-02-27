用音樂追悼228事件 小英將出席福爾摩沙之春音樂會

二二八紀念音樂會將演出蕭泰然的《1947序曲》，追悼二二八事件中逝去的英靈。（蕭泰然基金會提供）

2017-02-27 10:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕明天是「二二八事件」70週年，蕭泰然文教基金會今天在台北城市舞台舉行「福爾摩沙之春」音樂會，用音樂追悼「二二八事件」中逝去的英魂，音樂會將演出已逝的音樂家蕭泰然為二二八事件譜寫的《1947序曲》，記憶台灣這塊土地曾經發生的傷痛，也用音樂撫平台灣歷史上的傷痕。據了解，總統蔡英文將出席該場音樂會，並全程聆賞。

「音樂可以結合所有人對台灣的認同。」蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗表示，這場音樂會不只為了紀念二二八，也期待民眾透過音樂感受人與人間無私的包容與信任，以促進轉型正義的實現，音樂會特別安排老中青、不同族群的音樂曲目，就是要用音樂連結群體，讓彼此和諧相處，也希望讓更多民眾認識台灣作曲家譜寫出的美麗樂章。陳秀麗指出，這幾年台灣民主的基礎不斷加深，並紮根至每個年輕人心中，認為台灣要邁向正常化國家的可能性愈來愈高，但她更期待台灣未來能用音樂藝術在世界定位。

「福爾摩沙之春」音樂會將由張佳韻指揮台北市立交響樂團，並與國立實驗合唱團、敦化國小合唱團共同演出，北市交團長陳樹熙將這場音樂會視為卸任前的代表作，他指出上半場曲目將以「台灣印象」為主題，改編包含李雙澤的《美麗島》、蕭泰然《永遠的故鄉》，和他本人譜寫的《竹田的稻田》與《眾神出巡》，以及李和莆《三月晚春，雅美飛魚祭》與李哲藝《廟埕》，喚起大家對台灣這塊美麗島的回憶。

音樂會下半場則以「自由台灣」為主軸，以曾經用音樂創作喚醒芬蘭國魂的西貝流士《芬蘭頌》，來省思土地上人們的覺醒，最後以蕭泰然的《1947序曲》追憶台灣曾經發生的傷痛，該曲融合詩人李敏勇的詩作〈愛與希望〉以及被譽為台灣民間國歌的〈台灣翠青〉，陳秀麗表示，蕭泰然譜寫該曲時心臟病發，一度生命垂危，身為虔誠基督徒的蕭不斷向上帝祈禱，讓他能走過死亡的蔭谷，為犧牲的台灣前輩們完成這首樂章，該曲充滿生命的光輝，不訴諸悲情，有的只是滿滿對台灣這塊土地的愛。