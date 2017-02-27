可用筷子殺人 軍情局曾訓練24名殺手情報員

有媒體報導指出，我國軍情局過去曾訓練出24名殺手情報員，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。（圖擷取自網路）

2017-02-27 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓政府派出2名女殺手，殺害北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男。有媒體報導指出，我國軍情局過去也訓練出24名殺手情報員投入情蒐與偵防工作，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。

據《中國時報》報導，軍情局曾在民國60年代訓練過4批暗殺隊，成員總計有24人，其中男性有20人，女性有4人。這4批暗殺隊代號分別為「九一工作隊」、「九一二工作隊」，「九一三工作隊」與「四一工作隊」。

其中，「九一工作隊」的5名成員全來自少年感化院，且全都有案在身，5人在成為情報員後，政府更為他們抵免刑期。另外，「四一工作隊」的4位情報員全是女性，其中1名情報員可用筷子射入木板，爆破、跳傘、近身拳腳都難不倒她。

報導也提到，這24名殺手後來都擔任情報員工作，也有成員曾潛伏過中國，但自從江南案發生後，軍情局便不再進行海外暗殺任務。且軍情局在台灣也只有訓練過這24名情報員，許多暗殺絕技至今多已失傳。