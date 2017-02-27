| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（奧斯卡最佳女配角）薇歐拉入圍3次首拿獎 哽咽訴感言
 首頁 > 政治

可用筷子殺人 軍情局曾訓練24名殺手情報員

有媒體報導指出，我國軍情局過去曾訓練出24名殺手情報員，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。（圖擷取自網路）

2017-02-27  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓政府派出2名女殺手，殺害北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男。有媒體報導指出，我國軍情局過去也訓練出24名殺手情報員投入情蒐與偵防工作，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。

據《中國時報》報導，軍情局曾在民國60年代訓練過4批暗殺隊，成員總計有24人，其中男性有20人，女性有4人。這4批暗殺隊代號分別為「九一工作隊」、「九一二工作隊」，「九一三工作隊」與「四一工作隊」。

其中，「九一工作隊」的5名成員全來自少年感化院，且全都有案在身，5人在成為情報員後，政府更為他們抵免刑期。另外，「四一工作隊」的4位情報員全是女性，其中1名情報員可用筷子射入木板，爆破、跳傘、近身拳腳都難不倒她。

報導也提到，這24名殺手後來都擔任情報員工作，也有成員曾潛伏過中國，但自從江南案發生後，軍情局便不再進行海外暗殺任務。且軍情局在台灣也只有訓練過這24名情報員，許多暗殺絕技至今多已失傳。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 情報員 暗殺 殺手 筷子 軍情局
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：可用筷子殺人 軍情局曾訓練24名殺手情報員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.