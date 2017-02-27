可用筷子殺人 軍情局曾訓練24名殺手情報員
2017-02-27 10:38
有媒體報導指出，我國軍情局過去曾訓練出24名殺手情報員，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓政府派出2名女殺手，殺害北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男。有媒體報導指出，我國軍情局過去也訓練出24名殺手情報員投入情蒐與偵防工作，甚至其中有女性情報員可以進行近身實戰的暗殺絕技。
據《中國時報》報導，軍情局曾在民國60年代訓練過4批暗殺隊，成員總計有24人，其中男性有20人，女性有4人。這4批暗殺隊代號分別為「九一工作隊」、「九一二工作隊」，「九一三工作隊」與「四一工作隊」。
其中，「九一工作隊」的5名成員全來自少年感化院，且全都有案在身，5人在成為情報員後，政府更為他們抵免刑期。另外，「四一工作隊」的4位情報員全是女性，其中1名情報員可用筷子射入木板，爆破、跳傘、近身拳腳都難不倒她。
報導也提到，這24名殺手後來都擔任情報員工作，也有成員曾潛伏過中國，但自從江南案發生後，軍情局便不再進行海外暗殺任務。且軍情局在台灣也只有訓練過這24名情報員，許多暗殺絕技至今多已失傳。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- （奧斯卡紅毯）《海邊的曼徹斯特》監製麥特戴蒙信心滿滿
- （奧斯卡紅毯）莎莉賽隆Hold住巨大鑽石耳環 網友驚：耳垂太強壯
- 洋蔥猛喊前女友名 玖壹壹幫腔挺兄弟
- 火災中拍醒主人 貓咪卻命喪火場
- 本田菁英賽第3回合 小潘沒打好
- 小天開跑車載妹 新妹是長榮空姐
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 吳晟／失栽培 － 上
- 企業家返鄉購地 打造社區公園
- （奧斯卡最佳外語片）《新居風暴》直搗伊朗女性貞操禁忌
- （奧斯卡紅毯）群星默契配戴藍絲帶 原來是因為...！
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- 陷勞資糾紛 永采烘焙坊貼公告不開了
- 裴瑞茲領民主黨 誓成川普夢魘
- NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- 為eye開跑 13視障者跑完全程
- 醫病》不滿病患遲4分鐘拒診 5歲童氣喘身亡、女醫停職
- NBA》軍備大戰？勇士也想簽個替補控衛
- 「瑞典國安顧問」 遭起底
- 土地公生求財 小南天土地公推招財貔貅
- 高中特色選修 教養魚學水產
- 科學家：地球生命起源可能來自火星
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
- 海倫清桃成小三 遭爆介入胸肌男感情
- MLB》熱身賽拚態度！ 釀酒人新秀神閃躲捕手得分（影音）
- （奧斯卡典禮）主持人嗆川普 虧他「邊拉屎邊發推特譙罵」
- 228受難家屬：蔣介石早該去神格化
- 〈親師會客室〉校規 家長想逆襲
- 轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘
- 《獨立精神獎》「月光下」成本150萬美金奪6獎 凱西稱帝批川普
- 苗栗怪怪男 專挑公家機關縱火搞破壞
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- NBA》勇士49勝 率先晉級季後賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：可用筷子殺人 軍情局曾訓練24名殺手情報員
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分