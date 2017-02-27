針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習
〔記者姚岳宏／台北報導〕今年8月台北市將舉辦「2017台北世界大學運動會」，為確保世大運順利進行，台北市政府將於3月29日及30日舉行大規模災害防救演習，以驗證各單位緊急動員能力。
台北市災害防救辦公室會同12行政區和相關局處，針對世大運期間可能發生的各種人為或天然災害，擬定20多套應變流程SOP，3月開始，將透過一系列的兵棋推演和實兵演練驗證，確保世大運期間賽事順利及人員安全。
台北市災害防救辦公室指出，每年8月為颱風頻率最高季節，因此實兵演練議題主要設定世大運期間因颱洪災害所衍生的複合性災害事件，以及在開幕典禮會場因不明物體突然巨響引發火警，造成大量觀眾傷亡等所衍生的一連串事件，來驗證中央、地方及民間救難組織緊急動員救災、救護、疏散、收容安置及災後復原等狀況的處置方式。
實兵演練項目包括：民眾在公車上遭歹徒挾持的人質攻堅營救演練、國軍33化學兵群參與毒化物災害演練、以及首次協調「憲兵特勤隊」與國軍UH-60黑鷹直升機聯合進行空、地立體攻堅反恐演練。
同時也假定世大運開幕典禮發生爆炸，現場觀眾的緊急疏散演練、並規劃千人受傷大量傷病患的緊急醫療處置、跨縣市及國軍支援等共22項演練項目，並將演練實況於台北市防災資訊網直播。
另外各分項演練項目及時間如下：
（一）由士林區公所主辦於106年3 月8日14時30分在士林區溪和宮及溪山國小辦理「土石流災害警戒疏散及收容安置演練」、「居家使用維生器材之身障者斷電處理」及「緊急通信應援及搶救（修）」演練。
（二）由工務局水利處主辦於106年3月10日0時至0時30分在研究院路辦理「南深橋陸閘啟閉應變措施」演練。
（三）由翡管局主辦於106年3月14日下午14時30分在翡翠水庫辦理「水庫溢洪道故障應變措施」演練。
（四）由衛生局主辦於106年3月15日下午14時30分在花博公園爭豔館辦理「傳染病防治」演練。
（五）由社會局主辦於106年3月15日下午15時在花博公園爭豔館辦理「災時大量物資集散中心」演練。
（六）由產業局及欣欣、欣湖、大台北區及陽明山瓦斯公司主辦於106年3月17日上午10時在南港展覽館辦理「地下瓦斯管線洩漏」演練。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- 柯P再開騎一日雙城 這次只到新竹
- 她向總統告御狀... 小英打算這樣做化解黨內心結
- 針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習
- 世大運單車隊長征高雄 柯P陪騎縮水
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘
- 剛入圍就出局 奧斯卡頒獎前他被取消提名
- 性侵視訊全都錄 淫狼辯稱「會對妳負責」
- 《中日對照讀新聞》謎のキノコ、黒トリュフでした パン屋の愛犬がお手柄 神秘的蕈類竟是黑松露 麵包店愛犬立大功
- 高雄救雞價辦展售 雞湯免費嘗
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- （台南）運動公園去「中正」 議員：比拆銅像難？
- MLB》比大谷還瘋！17歲天才初登場轟滿貫飆7K（影音）
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 明天大陸冷氣團減弱 各地氣溫緩步回升
- 竹縣去年十大易肇事路口 竹北占八處
- 台將「大」展身手 張進德開轟
- 〈異同OPEN講〉男同志，到底是不是男人？
- （奧斯卡紅毯）群星默契配戴藍絲帶 原來是因為...！
- 獨居老人往生 屋內有鬼異人影
- 年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟
- （奧斯卡紅毯）才與香奈兒老佛爺鬧翻 梅姨客製禮服長這樣
- 白宮發言人防洩密 大舉搜查職員私人手機
- 麗寶樂園突停電 遊客玩興盡失紛退票
- 姚元浩過不了這關 王心凌狠斬4年情
- 佛教摩崖石刻經 17米高壯觀
- 高中特色選修 教養魚學水產
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 18888斤平安龜 鹿谷開山廟分享信眾
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- （不斷更新）第89屆奧斯卡得獎名單
- 性別歧視管理無情重傷 優步圖扭轉形象
- 偷腥遭仙人跳 孕妻挺肚救夫
- 春耕頭洗一半 新屋農連署陳情
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 女模被摸屁屁 直播節目賞男主持一巴掌
- 海倫清桃成小三 遭爆介入胸肌男感情
- 社福外勞增近1.3萬人 11年新高
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- 《獨立精神獎》「月光下」成本150萬美金奪6獎 凱西稱帝批川普
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
標題：針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email