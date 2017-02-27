針對8月世大運 台北市下月舉行超大規模災防演習

2017-02-27 09:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年8月台北市將舉辦「2017台北世界大學運動會」，為確保世大運順利進行，台北市政府將於3月29日及30日舉行大規模災害防救演習，以驗證各單位緊急動員能力。

台北市災害防救辦公室會同12行政區和相關局處，針對世大運期間可能發生的各種人為或天然災害，擬定20多套應變流程SOP，3月開始，將透過一系列的兵棋推演和實兵演練驗證，確保世大運期間賽事順利及人員安全。

台北市災害防救辦公室指出，每年8月為颱風頻率最高季節，因此實兵演練議題主要設定世大運期間因颱洪災害所衍生的複合性災害事件，以及在開幕典禮會場因不明物體突然巨響引發火警，造成大量觀眾傷亡等所衍生的一連串事件，來驗證中央、地方及民間救難組織緊急動員救災、救護、疏散、收容安置及災後復原等狀況的處置方式。

實兵演練項目包括：民眾在公車上遭歹徒挾持的人質攻堅營救演練、國軍33化學兵群參與毒化物災害演練、以及首次協調「憲兵特勤隊」與國軍UH-60黑鷹直升機聯合進行空、地立體攻堅反恐演練。

同時也假定世大運開幕典禮發生爆炸，現場觀眾的緊急疏散演練、並規劃千人受傷大量傷病患的緊急醫療處置、跨縣市及國軍支援等共22項演練項目，並將演練實況於台北市防災資訊網直播。

另外各分項演練項目及時間如下：

（一）由士林區公所主辦於106年3 月8日14時30分在士林區溪和宮及溪山國小辦理「土石流災害警戒疏散及收容安置演練」、「居家使用維生器材之身障者斷電處理」及「緊急通信應援及搶救（修）」演練。

（二）由工務局水利處主辦於106年3月10日0時至0時30分在研究院路辦理「南深橋陸閘啟閉應變措施」演練。

（三）由翡管局主辦於106年3月14日下午14時30分在翡翠水庫辦理「水庫溢洪道故障應變措施」演練。

（四）由衛生局主辦於106年3月15日下午14時30分在花博公園爭豔館辦理「傳染病防治」演練。

（五）由社會局主辦於106年3月15日下午15時在花博公園爭豔館辦理「災時大量物資集散中心」演練。

（六）由產業局及欣欣、欣湖、大台北區及陽明山瓦斯公司主辦於106年3月17日上午10時在南港展覽館辦理「地下瓦斯管線洩漏」演練。