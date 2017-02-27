她向總統告御狀... 小英打算這樣做化解黨內心結
2017-02-27 09:16
蔡英文今天宴請多位派系代表及縣市長，盼能化解各派系的心結。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新系中常委林宜瑾上週在中常會上直接向總統兼黨主席的蔡英文告御狀，知情人士透露，這件事其實讓蔡英文相當頭痛，為了讓黨內和諧，她今天宴請多位派系代表及縣市長，盼能化解各派系的心結。
林宜瑾在中常會指出，有黨內高層亂放話，將基層農會敗選責任推給3個新系的縣市首長，被指為「黨內高層」的是英系要角、選對會召集人陳明文。
《蘋果日報》報導，知情人士透露，從民進黨去年全代會中常委改選後，權力結構重組，英系已和新系分庭抗禮，雙方火藥味濃厚，林宜瑾是新系中常委席次代表，因此這次在中常會的舉動應該有更高層的新系大老授權。
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