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抄襲共享停車位？ 柯P：政策是與時俱進

共向停車格政策被發現是抄襲2014年競選對手連勝文所提出來的政策。對此，柯文哲回應，政策本來就是與時俱進（記者鍾泓良攝）

2017-02-27  07:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府日前公布停車位共享政策，第一階段以商辦大樓為主，如果試辦成功，才會擴大推行到住宅、私宅等。但此政策被發現是抄襲2014年競選對手連勝文所提出來的政策。對此，柯文哲回應，政策本來就是與時俱進，而他也提到該政策還需要相當程度準備，比如說稅的問題，如住宅拿出來營業稅是怎麼解決，一般商大樓稅也是問題，所需要全盤思考。

柯文哲也提到，因為當年App沒有那麼進步，後來跟宏碁集團創辦人施振榮討論過，覺得現階段技術上比較可行

連勝文27日也於臉書表示，「當時被貼上各種標籤，甚至被批評到體無完膚！現在看到那些方案被提出來當成解決市政課題的方案，我想這也是好事。」

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  • 共向停車格政策被發現是抄襲2014年競選對手連勝文所提出來的政策。對此，柯文哲回應，政策本來就是與時俱進（記者朱沛雄攝）

    共向停車格政策被發現是抄襲2014年競選對手連勝文所提出來的政策。對此，柯文哲回應，政策本來就是與時俱進（記者朱沛雄攝）

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