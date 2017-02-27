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清泉崗基地毒品案 被疑有「政治動機」

清泉崗基地。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-02-27  06:42

〔即時新聞／綜合報導〕清泉崗空軍基地發現 51包被丟包的毒品，基地官兵遭到大驗血，初步結果顯示，官兵無人染毒，但整件事也引發軍政方面的重視，據報導，軍方高層懷疑全案不排除有「政治動機」，重點在於重挫國軍形象。

清泉崗基地毒品案，軍警已經展開追查，除了官兵驗血自清之外，也調閱監視器，追查丟包者，以查明動機及事件。

《中國時報》引述軍方官員的說法指出，軍方從毒品丟包距離長達 3公里長，且清楚沿路沒有裝監視器，初步懷疑可能是基地內官兵騎機車丟包，且這些毒品也有價值不斐，使得全案在單純毒品丟包一般動機外，不排除有其他動機，含蓋「政治動機」。

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