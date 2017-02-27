連任遇挑戰！ 他分析洪秀柱此戰會打得辛苦...
2017-02-27 06:53
洪秀柱連任之路遇到挑戰。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱連任之路遇到挑戰，一位曾操盤黨主席選舉的黨內人士分析，上次黨主席補選洪秀柱能順利出線，主要是基層黨員同情洪秀柱被「換柱」的補償，加上代理主席黃敏惠等人的知名度不高，最後才能夠選上，不過這次洪秀柱恐怕面臨挑戰。
《上報》報導，這次國民黨選舉，洪秀柱面對的都是黨內「大咖」，加上她在選前大幅裁減黨工人事、薪資，引起基層黨工反彈，北部資深藍委透露，雖然基層黨員反洪情緒沒有很大，但有許多人反映，現在民進黨民調逐漸下降，但國民黨卻無起色，反而黨中央和立院黨團不合、鬥爭不斷，做法不一致。
黨內人士分析，吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜與潘維剛6人都有基本盤，韓國瑜和潘維剛都會瓜分掉洪秀柱黃復興的票源，洪秀柱這一仗會打得很辛苦。
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