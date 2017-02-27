郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
2017-02-27 07:01
國民黨黨主席選戰，郝龍斌和吳敦義陣營撕破臉。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選情進入白熱化，先前外傳候選人吳敦義和郝龍斌正在談整合。但有媒體報導，雙方陣營整合確定無望，郝龍斌陣營昨日表示，競選中喬事或談整合，和打假球沒兩樣，郝龍斌絕不奉陪。
根據《中國時報》報導，吳敦義與郝龍斌昨日出席桃園市青工總會總會長交接活動，但2人未碰面。吳敦義面對媒體詢問是否會與郝龍斌合作，吳神情凝重，不給予回應。
郝龍斌表示，整合是選後的工作，選舉時針鋒相對，選後必須整合，但在選前談及整合很奇怪。郝龍斌呼籲，不要再提整合的事，國民黨喬事習慣和選前放話的習慣應該要改了。
郝龍斌辦公室昨晚發表聲明，郝龍斌絕對不整合，「競選過程中，不論是人頭黨員、攻擊批評或耳語放話；大家可能最後還是會知道誰是『影武者』。所以現在去操作這些的人，之後怎麼可能還能得到其他人的支持？」
報導提到，雖然郝陣營未提及「影武者」是誰，但可能就是涉及人頭黨員事件的吳敦義。
吳敦義辦公室發言人林火旺表示，人頭黨員或整合都是枝枝節節的問題，而且根本沒有整合問題，吳敦義進到第二輪後，誰適合當黨魁，黨員自己會思考。
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