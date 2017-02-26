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司改國是會議「保護被害人和弱勢者的司法」 3/1首度召開

2017-02-26  23:05

〔記者楊國文／台北報導〕司法改革國是會議的分組會議，本周第二、三、四組已分別召開首次會議，第一分組今晚已決定於三月一日上午在司法院召開首次會議，除推舉副召集人、確定議題及排序外，還預定就「評估刑事訴訟法中，犯罪被害人的參與」議題做說明報告。

第一分組的議題是「保護被害人與弱勢者的司法」，由財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成擔任召集人，較特別的是，兩位籌備委員都是「非法律人」，一位是中華民國聽障人協會顧問李振輝、另一位是全職媽媽王婉諭，籌委會副執行秘書林峯正也將全程與會。

預計出席委員中，有司法院副院長蔡烱燉、台南高分檢檢察官林志峯、桃園地院法官毛松廷、高雄地檢署檢察官姚崇略、律師全聯會秘書長施秉慧、台大法律系教授張文貞等「法律人」外，較受矚目的是，「非法律人」包括多位弱勢代表，有兩歲外甥遇害的中華民國兒童權益促進會理事長王薇君、冤案平反者陳龍綺、台灣原住民族政策協會執行長陳旻園、財團法人台灣省天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室主任阮文雄等人。

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  • 圖為司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正。（資料照，記者簡榮豐攝）

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