司改國是會議「保護被害人和弱勢者的司法」 3/1首度召開
2017-02-26 23:05
〔記者楊國文／台北報導〕司法改革國是會議的分組會議，本周第二、三、四組已分別召開首次會議，第一分組今晚已決定於三月一日上午在司法院召開首次會議，除推舉副召集人、確定議題及排序外，還預定就「評估刑事訴訟法中，犯罪被害人的參與」議題做說明報告。
第一分組的議題是「保護被害人與弱勢者的司法」，由財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成擔任召集人，較特別的是，兩位籌備委員都是「非法律人」，一位是中華民國聽障人協會顧問李振輝、另一位是全職媽媽王婉諭，籌委會副執行秘書林峯正也將全程與會。
預計出席委員中，有司法院副院長蔡烱燉、台南高分檢檢察官林志峯、桃園地院法官毛松廷、高雄地檢署檢察官姚崇略、律師全聯會秘書長施秉慧、台大法律系教授張文貞等「法律人」外，較受矚目的是，「非法律人」包括多位弱勢代表，有兩歲外甥遇害的中華民國兒童權益促進會理事長王薇君、冤案平反者陳龍綺、台灣原住民族政策協會執行長陳旻園、財團法人台灣省天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室主任阮文雄等人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動
- 回應轉型正義 137萬頁228事件檔案全數解密
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 禁令解除就驗出H5N6 李惠仁：農委會內鬥
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 王心凌切了姚元浩 最大原因是她
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 瓜地馬拉火山爆發 火山灰恐飄向首都
- 劉以豪義氣相挺幫友求婚 生日派對爬陽台打燈成苦命壽星
- 北韓終極暗殺目標 矛頭竟指向這個男子
- 一例一休衝擊 斗六228後國定假日將停收垃圾
- SBL》達欣純本土力克富邦 教練送大禮多放一天假
- 男星三妻四妾 老母淚崩護航「他有苦衷」
- 網球》松加拍落壞小子 力拚連兩冠
- 出面澄清沒中樂透！辛龍：如夢幻泡影
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 疑似不堪連環爆 永采貼公告「即日起停止營業」
- 土地公生日 車城福安宮人潮滿滿
- 劉樂妍自爆試鏡《李宗瑞》 導演不屑跟她打舌戰
- 日本小7爆超黑內幕！ 「無罰款」竟成招募標語
- 昨無H5N6新案例 土雞價格跌一成
- 馬3擋廟會帳篷 被堆高機叉走 引網路論戰
- 巴航超載7人站走廊 登機證手寫也過關
- 女神崩壞抽菸飆罵 鄭爽承認：我生病了
- 《自由廣場》新一波去威權運動
- 網友生女問題無答覆就嗆「耍大牌」 黃小柔回嗆：去問醫生
- 扯！海軍中校傳出染毒拒驗尿 急辦退伍獲准
- 苗縣泰安溫泉會館宿舍火警釀1死 疑兒童玩火釀禍
- 超崩潰！李國毅示愛反被激情撲倒
- 跑步賞花一次搞定 新社櫻花馬拉松開跑
- 網球》德雷海灘公開賽 羅尼奇、索克爭冠
- 專家：天文館層級低資源少 未積極推廣
- 檳榔西施遭客「摸一把 」 老闆竟說：忍一下就好
- 聘中國太子黨當門神？ 美查花旗
- 女星結婚「虧很大」 自爆人生遭耽誤
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 網傳不要吃雞 農委會製圖卡闢謠
- 別亂嗆「叫你阿嬤來囉」 這個結果驚呆網友
- 73歲翁拐3東區妹「做物理治療」性侵 躲11年落網
- 美國紐奧良遊行事故 酒駕衝撞人群釀28傷
- 林書豪今戰勇士 今日賽事預告與轉播
- 燒毀總統的照片... 女巫集體詛咒川普
- 火葬亭壞了在修... 泰國寺廟告示：先不要死
- 飆生涯新高 咖哩弟仍輸2狀元
- 《自由廣場》鳳凰樹下槍聲不斷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改國是會議「保護被害人和弱勢者的司法」 3/1首度召開
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分