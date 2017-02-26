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郝龍斌：短期不完成世代交替 國民黨就沒有未來

2017-02-26  20:00

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌今晚出席桃園市青工總會總會長交接，他強調，國民黨正值存亡關鍵，國民黨要提供各地認同其理念、想法的年輕人舞台與平台，國民黨短期內不能完成世代交替，讓年輕人接棒，國民黨就沒有未來。

郝龍斌表示，國民黨現在最重要的關鍵就是讓在各地贊成、支持國民黨想法，有戰力、有能力的人可以有平台讓他們歷練、發揮，這也是未來國民黨黨主席責無旁貸的責任，所以前幾天他在辦公室成立和過去中常會上，都表達雖然6組黨主席參選人都闡述國民黨未來的方向要怎麼走，理念要怎麼爭取大家支持，但眼前很重要的是要把工作交給年輕人做，他的總部已經這樣做，其他參選人也應跟進。

郝龍斌稱許卸任、新任的青工會總會長表現，讓各分會也都充滿活力，台上並帶大家高喊「國民黨青工、加油」，獲台下滿場會員熱情回應。

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  • 國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

    國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

  • 國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

    國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

  • 國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

    國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌表示，國民黨短期不完成世代交替，就沒有未來。（記者李容萍攝）

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