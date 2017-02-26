背禮運大同篇選黨魁 吳敦義轟小英沒有信用

2017-02-26 18:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青工總會總會長今天傍晚在楊梅區舉辦交接典禮，由現任張桂綿交棒給新任的古振豐，參選國民黨主席的前副總統吳敦義到場，並自掏腰包捐款1萬元給桃園市青工總會，令會員熱烈「讚」聲。

吳敦義現場背誦107個字的禮記「禮運大同篇」內容，強調這是中華文化5000年來最經典的，也是主政及從政者或是做志工的人，終身要追求的目標，獲滿堂采。

吳敦義話鋒一轉表示，國防部將雄三飛彈像按沖天炮按出去，國防部長馮世寬自評100分，如果馮可得100分，提倡「一例一休」的起碼300分，講過勞工是她心裡頭最軟1塊肉的蔡英文總統豈不是可拿800分。

吳敦義砲轟，蔡英文曾說過，勞工對政府政策不滿可大聲講話，政府聽不見可再大聲，政府若還是聽不到可以拍桌子，但勞工還沒拍桌，蔡英文居然說勞工要休假、加薪應該去找老闆，「講這種話令人失望！」

吳敦義還說，國民黨主席現在參選有6人，都是賢能者，如果支持者不棄嫌，一定要投吳敦義一票外，6人都要尊重選舉結果，因為面對執政的不守信用，國民黨不只是要做有力監督、有效制衡的在野黨，更充分奮發，邁向重新執政之路，重建中華民國榮光，以及國民黨的尊嚴。