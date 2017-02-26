唸歌詩、吃魷魚粥 他們主張228紀念應民俗化

2017-02-26 18:03

〔記者蔡文居／台南報導〕228事件70週年前夕，包括台灣羅馬字協會、台文筆會、台灣教授協會、府城舊冊店、台南市議員李文正、前中興大學教授沈建德等單位及個人，今天下午2點28分在台南湯德章紀念公園舉行紀念追思活動，他們以唸歌詩、吃魷魚粥及獻花的方式，紀念為台灣犧牲的台灣英靈，並建議228紀念活動應民俗化。

台灣羅馬字協會理事長、成大教授蔣為文表示，1945年3月10日，台北市律師公會會長李瑞漢正在家中與家人及友人享用魷魚粥，突然有憲兵及便衣前來非法逮捕李瑞漢，結果一去不返。日後每逢3月10日，李瑞漢家屬便以吃魷魚粥以作紀念。

他說，除了李瑞漢之外，還有許多台灣菁英在這場228大屠殺當中受難，譬如湯德章、王育霖、林茂生、陳澄波等。為了紀念這些為台灣犧牲的英靈，特別辦理這次活動，希望透過台語歌詩及魷魚粥來感謝這些護國的台灣先賢先烈。

主辦單位表示，228大屠殺至今已70年，其中也歷經幾次政權轉換。然而整體屠殺事件卻尚未完全獲得平反與進行轉型正義的處理。他們呼籲新政府須針對228大屠殺及其後的白色恐怖進行轉型正義的積極作為。此外，他們也建議228紀念活動應民俗化，讓紀念活動深根民間成為一種新的文化傳統。如此，才能讓世世代代的台灣人深刻記住228的教訓。

府城舊冊店負責人潘靜竹說，他們在湯德章公園舉辦追思活動，今年已第5年，魷魚粥也是她親手製作，希望藉此活動來追思紀念湯德章等為台灣犧牲的英靈。

另外，基進黨台南支部今天下午也在湯德章紀念公園舉行湯德章生平事蹟的導覽解說，並為湯德章塑像獻花及敬酒。他們認為，228事件及之後的清鄉，國外都記載是228大屠殺，只有台灣說是228事件，應該要正名為「228大屠殺」。