柯P又有騎單車行程！ 明將從關渡騎回新竹老家
2017-02-26 17:26
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲過去挑戰單車一日雙城、一日雙塔，造成當時熱門的話題，現在柯P又要再披上戰袍小試身手，在明日的「2017我們一起北高挑戰行活動」中，將騎自行車從關渡回到新竹老家，其實他原本還想騎到高雄左營，但考慮到行程規劃，只好騎到新竹見好就收。
據《三立新聞》報導，柯文哲參加這次單車活動，是為了推廣北市舉辦的2017世界大學運動會，明天一早他就會和500名車友一起從關渡宮出發，終點設在左營的國家運動訓練中心，但柯文哲在活動中的第1個檢查點也就是新竹代天府，就得脫隊回到老家，和爸媽好好吃頓飯。
雖然說從關渡到代天府為75.5公里，比不上柯文哲過去一日雙城、雙塔的公里數，但柯P仍然不敢怠慢，有幕僚就透露，柯文哲最近下班都會在待在辦公室訓練體能。
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