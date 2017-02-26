| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

疑遭警查獲吸毒器 前海軍中校被行政處分

2017-02-26  17:05

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍艦指部前中校副處長疑遭警查獲毒品吸食器，提前辦理退伍，軍方表示，黃姓中校一案由高雄地檢署偵辦，黃員拒絕尿篩並未依規定回報，已給予行政處分。

海軍司令部今（26）天下午表示，艦指部前黃姓中校於1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦，對於黃員拒絕尿篩，並未依規定回報給予行政處分。」

海軍表示，如經高雄地方法院檢察確認黃員吸毒，將召開人評會給予處分。高雄左營警方指出，並未查到這名黃姓軍官涉案資料，還將與市區17個警分局求證。

廣告
  • 海軍艦指部前中校副處長疑遭警查獲毒品吸食器，軍方已給予行政處分。示意圖與文無關。（記者黃旭磊攝）

    海軍艦指部前中校副處長疑遭警查獲毒品吸食器，軍方已給予行政處分。示意圖與文無關。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒器 海軍中校 行政處分
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：疑遭警查獲吸毒器 前海軍中校被行政處分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.