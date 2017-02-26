疑遭警查獲吸毒器 前海軍中校被行政處分
2017-02-26 17:05
［記者黃旭磊／高雄報導］海軍艦指部前中校副處長疑遭警查獲毒品吸食器，提前辦理退伍，軍方表示，黃姓中校一案由高雄地檢署偵辦，黃員拒絕尿篩並未依規定回報，已給予行政處分。
海軍司令部今（26）天下午表示，艦指部前黃姓中校於1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦，對於黃員拒絕尿篩，並未依規定回報給予行政處分。」
海軍表示，如經高雄地方法院檢察確認黃員吸毒，將召開人評會給予處分。高雄左營警方指出，並未查到這名黃姓軍官涉案資料，還將與市區17個警分局求證。
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