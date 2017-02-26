海外228遺屬返鄉團 古坑228紀念公園參拜

海外228遺屬返鄉團到古坑228紀念公園追思。（記者廖淑玲攝）

2017-02-26 16:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕來自美國及古巴228遺屬代表團王文宏等28人返鄉，今天專程到古坑228紀念公園默哀追思及參拜，雲林縣長李進勇、雲林縣政府民政處長程源宏等人陪同，氣氛莊嚴肅穆。

「海外二二八遺屬返鄉團傳承之旅」成員之一的王文宏表示，海外228事件受難者遺屬代表曾於1992、1994、1997、2001、2004及2007年組團返國，今年是228事件70週年，旅居海外各地遺屬為紀念這段歷史，返台悼念逝去的親人，特別籌辦此次行程，受難者遺屬第一代者有19人，第二代者5人，第三代者4人，盼能傳承台灣人民追求自由、民主的精神，也訴求政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元兇，期許台灣和平。

李進勇表示，228事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭來說，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，對於遺屬當時因迫害得遠走他鄉感同身受，欣慰大家能帶著子孫再度回到故鄉台灣的懷抱，盼互相扶持，為這塊土地奮鬥、打拚，創造祥和平安的家園。