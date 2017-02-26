| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

海外228遺屬返鄉團 古坑228紀念公園參拜

海外228遺屬返鄉團到古坑228紀念公園追思。（記者廖淑玲攝）

2017-02-26  16:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕來自美國及古巴228遺屬代表團王文宏等28人返鄉，今天專程到古坑228紀念公園默哀追思及參拜，雲林縣長李進勇、雲林縣政府民政處長程源宏等人陪同，氣氛莊嚴肅穆。

「海外二二八遺屬返鄉團傳承之旅」成員之一的王文宏表示，海外228事件受難者遺屬代表曾於1992、1994、1997、2001、2004及2007年組團返國，今年是228事件70週年，旅居海外各地遺屬為紀念這段歷史，返台悼念逝去的親人，特別籌辦此次行程，受難者遺屬第一代者有19人，第二代者5人，第三代者4人，盼能傳承台灣人民追求自由、民主的精神，也訴求政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元兇，期許台灣和平。

李進勇表示，228事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭來說，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，對於遺屬當時因迫害得遠走他鄉感同身受，欣慰大家能帶著子孫再度回到故鄉台灣的懷抱，盼互相扶持，為這塊土地奮鬥、打拚，創造祥和平安的家園。

廣告
  • 海外228遺屬返鄉團古坑228紀念公園參拜，雲林縣長李進勇全程陪同。（記者廖淑玲攝）

    海外228遺屬返鄉團古坑228紀念公園參拜，雲林縣長李進勇全程陪同。（記者廖淑玲攝）

  • 古坑二二八紀念公園為紀念二二八事件而立。（記者廖淑玲攝）

    古坑二二八紀念公園為紀念二二八事件而立。（記者廖淑玲攝）

  • 古坑228紀念公園展示228事件發生原因及過程。（記者廖淑玲攝）

    古坑228紀念公園展示228事件發生原因及過程。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228 228事件 228紀念公園
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：海外228遺屬返鄉團 古坑228紀念公園參拜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.