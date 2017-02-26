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禁令解除就驗出H5N6 李惠仁：農委會內鬥

李惠仁認為農委會有內鬥。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-26  17:12

〔即時新聞／綜合報導〕農委會23日表示連4天沒有檢出H5N6，宣布解除家禽禁運，但隔天宜蘭、花蓮就爆出禽流感疫情，紀錄片導演李惠仁今天（26日）質疑，這是農委會的內鬥，防檢局扣住檢驗報告延後公布，讓禁宰政策「破功」，如此可以讓新主委林聰賢難堪，又可以除掉副主委黃金城。

李惠仁今天在臉書上質疑，農委會連4天沒有檢出H5N6，因此宣布解禁，但隔天立刻爆出兩起H5N6，這一定不是突然的，因為兩起病例在18日送驗，按照SOP流程，21日就已知道檢驗結果，但防檢局卻故意沒有把病例提到專家會議進行討論。

防檢局針對外界質疑表示，因為要等到撲殺後才會對外公布結果。但李惠仁認為說法不合邏輯，若要等到撲殺後才公布，為何宜蘭櫻桃鴨24日才完成撲殺，防檢局卻能事先公布？「為何防檢局挑在『禁宰令』解除當天『適時』公布？」

他表示，若防檢局故意扣住檢驗報告，延後公佈結果，先讓讓禁宰禁運解除後，再發布檢出多場H5N6禽流感病例，將導致外界質疑禁宰令破功，「這絕對可以讓新主委難堪，或許也可以除掉副主委。」

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  • 李惠仁質疑，防檢局故意扣住檢驗報告，延後公布結果，先讓禁宰禁運解除後，再發布檢出多場H5N6禽流感病例，將導致外界質疑禁宰令破功。（圖擷自李惠仁臉書）

    李惠仁質疑，防檢局故意扣住檢驗報告，延後公布結果，先讓禁宰禁運解除後，再發布檢出多場H5N6禽流感病例，將導致外界質疑禁宰令破功。（圖擷自李惠仁臉書）

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相關關鍵字： H5N6 李惠仁 林聰賢 禽流感
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