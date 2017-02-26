徐永明打臉蔡正元：馬8年沒「去蔣化」 將領也投共
2017-02-26 15:30
〔即時新聞／綜合報導〕二二八紀念日即將到來，社會上再度浮現聲浪，要求對當年下令血腥鎮壓的蔣介石究責。對此，國民黨政策會執行長蔡正元今天在臉書發文，稱「去蔣化」會使台灣無可戰之軍、無可用之將。時代力量立委徐永明稍晚即發文打臉，直指前總統馬英九時代未推動去蔣化，卻養出一批投共的高階將領。
蔡正元今天表示，「蔣介石及其建立的軍隊，犧牲生命，保住台灣不受共產黨統治，是今天台灣所有民主法治的基礎，蔣介石的貢獻無人能取代…玩弄『去蔣化』，只會使台灣無可戰之軍、無可用之將，綠色過激行動將自取滅亡。」
徐永明的發文則提及，「蔡正元所謂『去蔣化』會使台灣無可戰之軍的邏輯，實在令人匪夷所思。檢視過去幾年，前朝執政並沒有推動『去蔣化』，但卻是台灣有始以來『投共將領』湧現的時候，包括『國軍共軍都是中國軍』等名言出自高階退將之口。更不要說，這群『投共將領』後來愈發誇張，到北京唱起『國歌』，忠誠淪喪！」
徐永明強調，「實際上，『去蔣化』、『除魅蔣介石』不只是推動轉型正義，更可以釐清蔣介石統治台灣時期的那段歷史。唯有藉由『除魅蔣介石』，才可以讓『兩岸處於內戰狀態』的歷史真正留在歷史裡，不再混亂台灣人民的國家認同，未來才不會再出現所謂『兩岸都是中國軍』的荒謬言詞。再次提醒政府，『除魅蔣介石』不能只是文化部的工作，『促轉條例』這個會期一定要完成三讀」
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